Por que bilionários estão perdendo parte de suas fortunas

Há 41 minutos

Algumas das pessoas mais ricas do mundo viram sua riqueza pessoal despencar recentemente. Mas o que está por trás da queda em suas fortunas?

Na semana passada, o bilionário dos grupos Tesla e SpaceX, Elon Musk, quebrou o recorde mundial de maior perda de fortuna pessoal da história.

De novembro de 2021 a dezembro de 2022, ele perdeu cerca de US$ 165 bilhões, segundo o Guinness World Records.

Os números são baseados em dados da revista Forbes, mas o Guinness disse que outras fontes sugeriram que as perdas de Musk poderiam ter sido maiores.

No final do ano passado, o fundador do grupo Meta, Mark Zuckerberg, chegou a cair da lista das 10 pessoas mais ricas do mundo. Ele esteve nessa lista por sete anos.

Outro bilionário que viu sua fortuna pessoal desabar foi Gautam Adani, que também saiu da lista das 20 pessoas mais ricas do mundo. O magnata lidera o grupo Adani, de infraestrutura e logística.

O que aconteceu?

A fortuna pessoal dos três bilionários está diretamente ligada aos grupos que eles comandam, já que eles são grandes acionistas.

No caso de Musk e Zuckerberg, o problema foi uma espécie de "crash" das ações de tecnologia.

No final do ano passado, o grupo Meta anunciou a demissão de 11 mil pessoas. Zuckerberg disse que as demissões foram causadas pelas enormes expectativas de crescimento de longo prazo com base no aumento da receita da empresa durante a pandemia.

“Muitas pessoas previram que estaríamos em aceleração permanente”, escreveu ele na época. “Eu também achei, então tomei a decisão de aumentar significativamente nossos investimentos”.

Em vez disso, ele disse que a "recessão macroeconômica" e o "aumento da concorrência" fizeram com que a receita fosse muito menor do que o esperado

"Eu li errado o cenário e assumo a responsabilidade por isso", disse ele.

No caso de Elon Musk, o valor das ações da Tesla desabou depois que o bilionário comprou o Twitter no ano passado. A aquisição de US$ 44 bilhões da empresa de mídia social gerou temores entre os investidores de que Musk não estaria mais dando atenção suficiente à Tesla.

Já o caso de Gautam Adani está ligado a acusações de fraude. Em 24 de janeiro, uma empresa americana acusou o grupo de manipulação de ações e fraude contábil. A cotação da empresa nos mercados caiu quase pela metade. O Grupo Adani nega as acusações, chamando-as de "maliciosas" e "infundadas".

Mas a sorte da fortuna de muitos desses bilionários pode se reverter rapidamente, justamente por causa do mercado acionário.