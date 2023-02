Como acidente de trem nos EUA reacende fantasma de Chernobyl

Há 10 minutos

No começo de fevereiro, um trem de carga com produtos químicos tóxicos descarrilou e pegou fogo no estado de Ohio, nos Estados Unidos.

O incêndio gerou uma fumaça tóxica que cobriu a pacata cidade de East Palestine e levou à evacuação de quase 2 mil pessoas.

Diante do risco de explosão de cinco dos 50 vagões descarrilados, as autoridades iniciaram a liberação controlada de diversos produtos tóxicos no ambiente.

Enquanto as autoridades afirmam que a mitigação do problema e o retorno ao normal são algo para o longo prazo, a preocupação com as consequências ambientais e de saúde do têm aumentado.

O ex-chefe do Departamento de Combate a Incêndios de Ohio, Silverio Caggiano, comparou a precipitação tóxica resultante do acidente com um "inverno nuclear".

Por isso tudo, muita gente nas redes sociais está tratando o acidente como uma mini-Chernobyl. Mas será que essa comparação faz sentido?

Neste vídeo, nossa correspondente nos EUA, Mariana Sanches, responde a essa e outras perguntas sobre a tragédia com a ajuda de Justin Colacino, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan.

Assista e confira.

