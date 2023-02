'The Last of Us': por que fungo real não transforma gente em zumbi

Há 18 minutos

Nas últimas semanas, a série "The Last of Us", da HBO, virou sucesso de público e crítica. Mas você sabia que a história foi inspirada num fungo que existe de verdade?

Ele até já foi retratado num dos episódios do documentário Planet Earth, da BBC Studios, narrado pelo naturalista britânico David Attenborough. Que, aliás, inspirou o jogo de videogame que deu origem à série.

Na ficção, a história se passa num futuro pós-apocalíptico, em que a civilização entrou em colapso depois de uma pandemia causada por um fungo capaz de controlar a mente das pessoas e transformá-las em zumbis.

Na vida real, os gêneros Cordyceps e Ophiocordyceps são capazes de invadir o organismo de insetos, como algumas formigas, controlar o sistema nervoso deles e levá-los para um lugar mais alto, onde os esporos do microrganismo se espalham com facilidade.