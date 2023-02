O Brasil do olhar estrangeiro: parte 4, Brasil chega a Hollywood

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O Brasil do olhar estrangeiro: parte 4, Brasil chega a Hollywood

Há 20 minutos

Como o mundo enxerga o Brasil? De onde vem o clichê do país do futebol, do samba e Carnaval?

Nessa série especial, dividida em seis episódios, a reportagem da BBC News Brasil mergulha em 5 séculos de história para entender como a imagem do país foi construída lá fora – e como mudou com o tempo.

Do período colonial a este século 21, passando pela construção da imagem no pós-independência, as expedições internacionais de D. Pedro 2º, a questão do sanitarismo no início da República e o Brasil como “túmulo de estrangeiros”, o luso-tropicalismo e o mito da democracia racial, a aproximação dos EUA via Política de Boa Vizinhança dos anos 1930 (com seus desdobramentos no cinema), o fenômeno da Bossa Nova, o período da ditadura e a redemocratização.

Este quarto episódio aborda o período entre os anos 1930 e 1960, começando com a chegada do Brasil em Hollywood, com Carmen Miranda de um lado, Zé Carioca de outro e o cineasta Orson Welles descobrindo a pobreza e a desigualdade brasileira.

Passamos pelo fiasco da primeira apresentação da Bossa Nova em Nova York, pela explosão do “futebol arte” e pela estreia de Brasília, a capital de linhas modernistas erguida no meio do deserto.

As particularidades do racismo brasileiro também aparecem na maneira como o mundo enxerga o país – um exemplo particularmente interessante vem da imprensa negra americana, de um jornal chamado Chicago Defender, que também faz parte deste material.

Acompanhe nossa repórter Camilla Veras Mota nesse mergulho na nossa história.