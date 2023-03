A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Ninguém salvou mais vidas que ele': quem foi o inventor do cinto de segurança de 3 pontos

2 março 2023

Antes disso, da forma como eram projetados, os cintos de segurança causavam ferimentos graves no abdômen ou no pescoço dos passageiros em caso de colisão.

Bohlin sempre demonstrou preocupação com segurança.

Em apenas três meses, Bohlin criou o cinto de segurança de três pontas, um item que mudaria para sempre os padrões de segurança do setor automobilístico.

A Volvo se encantou com o invento e decidiu liberar a patente para outras fabricantes de veículos.

Mas, quando o cinto de segurança se tornou obrigatório ao redor do mundo, nos anos 1970, nem todos os motoristas gostaram da ideia. Muitos se queixaram do desconforto.

Por isso, para ampliar a conscientização sobre a importância do uso do cinto de segurança, Bohlin viajou o mundo para demonstrar seu invento de forma pouco usual: usando um brinquedo pequeno com um ovo dentro.