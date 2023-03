A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Tive que torcer para minha filha morrer para eu não morrer'

Há 1 hora

Cinco mulheres que dizem que tiveram seus abortos negados no Texas — apesar de enfrentarem riscos de saúde com risco de morte — estão processando o Estado americano.

O Texas proíbe abortos, exceto em emergências médicas, com os médicos enfrentando penas de até 99 anos de prisão.

De acordo com o processo, os médicos estão recusando o procedimento mesmo em casos extremos por medo de serem processados.

Em um comunicado, o gabinete do procurador-geral Ken Paxton disse que iria "fazer cumprir as leis" do Estado.