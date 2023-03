A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

6 joias icônicas da história

Há 44 minutos

Nos preparativos para a cerimônia de coroação do rei Charles 3°, do Reino Unido, chamou atenção uma ausência importante: o diamante Koh-i-Noor, que integra uma coroa pertencente à avó dele, não foi incluído nas festividades. O motivo é uma disputa diplomática com a Índia.