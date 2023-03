A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O pai que há duas décadas tira uma foto por dia do filho

Há 1 hora

Ian McLeod se dedica há mesma missão fotográfica há 21 anos: tirar uma foto por dia do filho Cory.

O que começou como um registro familiar acabou viralizando no YouTube e nas redes sociais. E Cory, que inicialmente não entendia a motivação do pai, hoje considera a iniciativa um "projeto artístico". Confira no vídeo.