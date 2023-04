A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Documentário BBC | Omegle: Match com abusador

Há 2 horas

Quando era pré-adolescente, a americana Alice (nome fictício) usou o site de bate-papo por vídeo Omegle, que a colocou aleatoriamente em contato com um pedófilo.

Longe dali, no Brasil, outro caso chocante que teve início no Omegle levou à primeira condenação por estupro virtual da história do país.