100 dias de Lula: diferenças e semelhanças com início de Bolsonaro

Há 23 minutos

Por outro lado, esse início de governo também teve algumas semelhanças com o início do governo Bolsonaro, sobretudo nos desafios enfrentados.

Apesar do estilo e estratégias diferentes, ambos os presidentes completaram esse marco sem conseguir formar uma base de apoio no Congresso ou conquistar a aprovação da maioria dos brasileiros. Outra semelhança foram as polêmicas precoces com ministros.