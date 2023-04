A jovem que fugiu da Coreia do Norte para encontrar a mãe

Ela deveria estar com medo: o rio era fundo e a correnteza parecia forte. Se ela fosse pega, sem dúvida seria punida, talvez até baleada. No entanto, ela conta que sentiu algo muito mais forte do que seu medo. Ela estava deixando a Coreia do Norte para encontrar a maãe, que a havia deixado quando criança.