A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Em 3 pontos, como Lula se saiu em viagem a Portugal e Espanha

Há 1 hora

As falas do petista sobre a Ucrânia voltaram a ser destaque, além dos protestos da direita radical portuguesa durante um pronunciamento de Lula no Parlamento e o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que o governo brasileiro quer ver concluído até meados deste ano.