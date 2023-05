Vídeo mostra avião com porta aberta no ar na Coreia do Sul

Há 22 minutos

Um homem foi preso após abrir a porta de emergência durante um voo da Asiana Airlines, enquanto o avião fazia a aterrissagem na Coreia do Sul.

A aeronave chegou ao solo com segurança, e nenhum dos 194 passageirou ficou ferido. Alguns, no entanto, desmaiaram ou foram hospitalizados com problemas de respiração.