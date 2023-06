Homem captura crocodilo gigante em piscina de casa nos EUA

Há 1 hora

Uma equipe especializada em resgate de animais foi enviada para uma residência na Flórida, nos Estados Unidos, no último domingo (11/06), depois que o dono da casa se deparou com um crocodilo de 3 metros dentro da piscina no meio da madrugada.

Este vídeo mostra Todd Hardwick, um dos integrantes da equipe, puxando o réptil para fora da piscina. O animal foi contido com a ajuda do assistente dele, Jeff Peterla, e de um policial, de acordo com a página do grupo de resgate no Instagram.