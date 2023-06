O momento em que brasileiro foi impedido de se juntar ao Estado Islâmico, segundo a PF

Um vídeo obtido com exclusividade pela BBC News Brasil mostra o momento em que agentes da Polícia Federal abordaram e detiveram um brasileiro que, segundo a PF, estava prestes a viajar para se juntar ao grupo Estado Islâmico.

A abordagem foi feita no dia 12 de Junho, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Na abordagem, o rapaz de 19 anos apontado como suspeito não oferece resistência e é conduzido pela PF para uma área reservada do aeroporto. Ele também entrega sua mochila aos agentes. O nome dele não foi revelado.

Segundo nota divulgada pela PF, a detenção do rapaz aconteceu no mesmo dia em que a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao rapaz nas cidades de São José dos Campos (SP) e Barbacena (MG). Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte.

Dispositivos eletrônicos encontrados pela PF nos locais e com o rapaz estão sendo analisados.

As investigações começaram há cerca de três meses.

A PF ainda investiga qual seria o destino final do rapaz. As suspeitas são de que, após chegar à Turquia, o rapaz iria se deslocar por via terrestre até o local onde se juntaria ao Estado Islâmico.