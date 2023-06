A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Igreja de 500 anos submersa reaparece por causa de seca no México

Há 23 minutos

Estruturas do Templo de Quechula, construído no século 16 e submerso pela construção de uma represa nos anos 1960, ficaram completamente à vista por culpa de uma grave seca no estado mexicano de Chiapas.