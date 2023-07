A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Igrejas evangélicas: o que explica proliferação de templos no Brasil?

Há 27 minutos

O número de igrejas evangélicas no Brasil saltou de 17.033 em 1990 para 109.560 em 2019, um aumento de 543%, segundo o último dado disponível.

O levantamento, feito pelo pesquisador Victor Augusto Araújo Silva, do departamento de Ciência Política da Universidade de Zurique, na Suíça, mostra que somente em 2019 houve a abertura de uma média de 17 novos templos evangélicos por dia no Brasil.

O pesquisador analisou o crescimento das igrejas no país desde 1920, quando foi aberto o primeiro templo evangélico no Brasil.

Com base em reportagem de Rone Carvalho para a BBC News Brasil, a repórter Camilla Veras Mota explica neste vídeo a razão para esse aumento acelerado de igrejas, mais além da questão do crescimento da população evangélica no país.