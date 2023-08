A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O drama das famílias que vivem embaixo de torres de energia eólica na cidade de Lula

Há 36 minutos

Na cidade de Caetés, local de nascimento do presidente Lula, famílias de agricultores relatam uma série de consequências da instalação de parques eólicos perto de suas casas, como problemas de audição por conta do barulho, sustos com a sombra das torres e aumento da medicação para insônia e ansiedade.