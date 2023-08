A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como terapia do riso para aliviar estresse virou movimento global

Há 35 minutos

Madan Kataria criou "clubes do riso" para ajudar comunidades indianas a reduzirem o estresse. Os encontros ficaram tão populares que levaram à criação do Dia Mundial do Riso, em 1998.