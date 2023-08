As razões do recorde no preço do azeite de oliva – e por que valor não deve cair tão cedo

Há 11 minutos

Segundo um levantamento a partir do acompanhamento de mais de 40 milhões de notas fiscais por mês, o preço médio do azeite virgem nos supermercados brasileiros estava em R$ 20 em julho de 2021, subindo a R$ 25 em igual mês de 2022 e a R$ 30 este ano.

Trata-se de uma alta de 50% do preço médio do produto em dois anos, comparado a uma inflação acumulada de 15% neste período, segundo o IPCA do IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

E aos amantes do azeite, uma má notícia: não há perspectiva de melhora nos preços do produto à frente.

Com estoques globais nas mínimas históricas, projeções ruins para a próxima safra na Europa e a expectativa de avanço das mudanças climáticas, os preços altos devem ser o "novo normal", dizem analistas ouvidos pela BBC News Brasil.

A repórter Thais Carrança explica os detalhes dessa má notícia para os amantes da gastronomia e da boa saúde.