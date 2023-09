A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Lula em NY: qual o resultado das 3 missões do presidente brasileiro nos EUA

Há 12 minutos

Lula foi a Nova York com tres missões: impressionar a opinião internacional com seu discurso na ONU, reposicionar a relação entre Brasil e Estados Unidos e não permitir que um novo desencontro com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky ofuscasse os dois primeiros objetivos.