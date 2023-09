A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Onda de calor no Brasil: o efeito de temperaturas extremas sobre nosso corpo

Há 2 horas

Uma massa de ar excepcionalmente quente vem fazendo várias regiões do Brasil enfrentar temperaturas mais altas que o normal em pleno inverno.

No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, Estados que devem ser mais afetados, é possível que os termômetros marquem 45ºC.