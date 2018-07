Expediente

BBC Brasil

Diretora de redação:

Silvia Salek - Formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1997. Antes de entrar para a BBC Brasil, em 2001, trabalhava como repórter de Economia no jornal carioca O DIA. Na BBC, foi produtora e apresentadora e passou por programas do Serviço Mundial como "The World" e "World Update". Fez mestrado em Estudos de Desenvolvimento e Antropologia Social no Birkbeck College, da Universidade de Londres. É diretora de redação desde dezembro de 2013.

Em Londres

Editor-chefe:

Ricardo Acampora - Economista, com experiência no mercado financeiro tanto no setor público como na iniciativa privada. Trabalha como jornalista desde 1990, quando, baseado em Bruxelas colaborou com publicações como O Globo, Jornal do Brasil, Exame e Conjuntura Econômica. Mudou-se para Londres em 1991 e trabalha na BBC Brasil desde 96.

Editor-chefe em São Paulo:

Caio Quero - Jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero e mestre em Relações Internacionais pelo King's College London. Na BBC Brasil, também atuou como produtor, editor-assistente, correspondente no Rio de Janeiro e repórter em Nova York. Foi editor de Internacional do portal Estadão.com.br. Tem passagem pela revista Veja São Paulo e cobriu música brasileira e erudita no Jornal da Tarde e no guia de final de semana do jornal O Estado de São Paulo.

Editores:

Rogerio Wassermann - Trabalhou no jornal Folha de S.Paulo como repórter de Cidades, redator de Internacional e correspondente em Buenos Aires. Também trabalhou no jornal O Estado de S.Paulo, como repórter de Cidades, e na revista Veja, como editor-assistente de Internacional. Concluiu em 2005 mestrado em Estudos Latino-Americanos na Universidade de Londres.

Thomas Pappon - Foi produtor na Rádio Cultura de São Paulo e redator da revista Bizz. Também foi colaborador da redação brasileira da Deutsche Welle e do jornal O Estado de S.Paulo.

Mariana Sanches - Formada pela Faculdade Cásper Líbero estudou Ciências Sociais na USP e fez mestrado em estudos latino-americanos na Columbia University, em Nova York. Foi repórter na revista Época, editora de sociedade na revista Marie Claire Brasil e repórter de política na sucursal paulista do jornal O Globo antes de se juntar ao time da BBC Brasil, em meados de 2017.

Eric Brücher Camara - Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, iniciou sua carreira como freelancer na sucursal carioca do jornal Folha de S. Paulo, sendo em seguida contratado por O Globo, atuando, em 1998, como correspondente em Berlim, na Alemanha. Em 2001 conclui o mestrado na University College of London (UCL) e desde 2002 integra a equipe da BBC Brasil.

Adriano Brito - Jornalista com mais de dez anos de experiência. Atuou como repórter, redator e editor nas editorias de Poder e Cotidiano do jornal Folha de S. Paulo antes de entrar para a BBC Brasil em julho de 2015, onde hoje é editor.

Felipe Corazza - Formado em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, foi repórter no Terra Magazine, editor no Departamento de Língua Portuguesa da Rádio Internacional da China (Pequim) e subeditor da editoria Internacional no jornal O Estado de S. Paulo.

Redação:

Lígia Mesquita - Formada pela Faculdade Cásper Líbero. Entrou para a BBC Brasil em setembro de 2017, após dez anos no jornal Folha de S. Paulo, onde foi repórter da coluna Mônica Bergamo, de Poder, de Cotidiano e da Ilustrada, correspondente em Buenos Aires, colunista de TV e editora-assistente do Vitrine e da Ilustrada. Antes, passou pelas redações da Globo.com, do UOL e da revista Quem (Ed. Globo).

Luis Barrucho - Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, está na BBC Brasil desde abril de 2012. Antes, trabalhou como repórter de economia da revista Veja em São Paulo e na sucursal do Rio de Janeiro. Também atuou como colaborador nas agências de notícias AP, EFE e AFP.

Fernanda Odilla - formada pela PUC Minas, fez mestrado em criminologia no King's College London. No início da carreira cobriu esportes na sucursal do Jornal do Brasil em Belo Horizonte, e, posteriormente, trabalhou na editoria de cidades dos jornais Hoje em Dia e Estado de Minas. Em Brasília, foi repórter de política do Correio Braziliense e da sucursal da Folha de S.Paulo. Está na BBC Brasil desde meados de 2017.

Juliana Gragnani - Foi repórter de políticas culturais do caderno Ilustrada, da Folha de S. Paulo, onde trabalhou como pauteira e mais tarde repórter de Cotidiano, produzindo matérias sobre comportamento, segurança e educação. Produz vídeos e reportagens em texto para a BBC Brasil.

Renata Moura - Formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com MBA em agronegócios pela Esalq/USP. Entre 2010 e 2017 venceu 27 prêmios de jornalismo, incluindo o prêmio CNI de Jornalismo e o Premio de Periodismo Economico Iberoamericano. Na BBC Brasil desde outubro de 2017. Antes, foi repórter colaboradora da BBC e da Folha de S. Paulo em Natal (RN), repórter e editora de economia no Diário de Natal e Tribuna do Norte.

Mônica Vasconcelos - Integra a equipe da BBC Brasil desde 1993 e vem se especializando em cobrir assuntos ligados à cultura e às artes. Produziu a série Um Século de Jazz, na qual entrevistou grandes nomes do circuito, como Wynton Marsalis, Chic Corea e George Russell.

Correspondentes:

Washington:

Ricardo Senra - Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi repórter da Folha de S.Paulo e trabalha na BBC Brasil desde 2014. Cobriu política, meio ambiente e direitos humanos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde acompanhou eleições, impeachment, Copa do Mundo e Olimpíadas, e teve duas passagens por Londres, onde registrou os primeiros desdobramentos do Brexit. Desde 2016, é correspondente da BBC Brasil nos Estados Unidos.

Brasília:

João Fellet - Formado pela USP, está na BBC Brasil desde 2010. Antes, trabalhou na Folha de S.Paulo e colaborou com veículos como O Estado de S. Paulo e o Braudel Papers. Morou por um ano em Angola, onde trabalhou na implantação do Jornal de Economia & Finanças, primeiro veículo sobre economia do país, e passou seis meses viajando pela África e pelo Oriente Médio. A viagem deu origem ao livro Candongueiro, publicado pela editora Record.

Mariana Schreiber - Formada em jornalismo pela UFRJ. Trabalhou por seis anos como repórter de economia para os jornais O Globo e Folha de S.Paulo. Na BBC Brasil desde 2014, primeiramente como produtora em Londres, onde trabalhou por nove meses. Em seguida, assumiu a posição de correspondente em Brasília.

Rio de Janeiro:

Júlia Dias Carneiro (correspondente bilingue) - Formada em jornalismo pela UFRJ, foi repórter do jornal O Globo, no Rio, e da Deutsche Welle, na Alemanha. Em 2006, atuou como correspondente do Globo em Berlim e estagiária do Die Welt. Em 2008, concluiu o programa de formação para jornalistas multimídia da Deutsche Welle. Atuou como editora-assistente da Ciência Hoje On-line em 2010, antes de entrar para a BBC Brasil, em outubro.

BBC Brasil (São Paulo)

Redação

Camilla Costa - Formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Após uma passagem pelo jornal A Tarde, foi para São Paulo para fazer o Curso Abril de Jornalismo. Trabalhou como repórter na revista Veja e na Folha de S. Paulo, colaborou com a revista Superinteressante. Está na BBCBrasil desde setembro de 2010.

Paula Adamo Idoeta - Formada em jornalismo pela Cásper Líbero, com máster em jornalismo pela universidade argentina Torcuato Di Tella (em parceria com o jornal La Nación, onde estagiou). Já trabalhou no jornal e no site Gazeta Esportiva, na assessoria Ex-Libris, no portal G1, onde foi repórter de Mundo, e na Folha de S. Paulo, onde foi redatora de Mundo e responsável pela edição do suplemento The New York Times. Está na BBC Brasil desde 2010.

Felipe Souza - Formado em jornalismo pela PUC Campinas. Foi estagiário na sucursal da Globo em Campinas e trabalhou durante quatro anos como repórter de Cidades na Folha de S.Paulo. Na BBC Brasil desde 2016.

Camilla Veras Mota - Formada pela Universidade de São Paulo (USP). Foi repórter da revista Viagem e Turismo (Ed. Abril), do jornal Valor Econômico e jornalista-visitante do jornal alemão Der Tagesspiegel. Está na BBC Brasil desde julho de 2017.

Letícia Mori - Formada em jornalismo pela USP, está na BBC desde 2017. Antes, foi repórter na Folha de S. Paulo por quatro anos, onde passou pela coluna Mônica Bergamo, pelo caderno Cotidiano e pela Revista São Paulo. Também trabalhou na Rede Globo, na GloboNews e na Editora Abril.

Mariana Alvim - Mestre em sociologia pela UFRJ e graduada em jornalismo pela PUC-Rio, onde foi bolsista por desempenho no vestibular. Como jornalista, trabalhou no Portal Viva Favela, da ONG Viva Rio, e no jornal O Globo, passando pela editoria de reportagens especiais e pela coluna de Lauro Jardim. Está na BBC Brasil desde 2017.

Rafael Barifouse - Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhou por sete anos na Editora Globo, como repórter de Época, Época São Paulo e Época Negócios. Antes, esteve na TV Globo, Globo.com, Editora Abril e O Estado de S. Paulo. Na BBC Brasil desde março de 2014.

André Shalders - Formado em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), em 2013. Trabalhou na cobertura política do jornal Correio Braziliense (2013-2015) e do portal UOL (2015-2017).

Leandro Machado - É repórter na BBC Brasil desde julho de 2017. Anteriormente, atuou na Folha de S.Paulo por cinco anos, produzindo matérias sobre violência, administração pública, comportamento e urbanismo.

Amanda Rossi - Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), está na BBC Brasil desde 2017. Antes, foi produtora especial da TV Globo, repórter do núcleo de jornalismo de dados do jornal O Estado de S.Paulo e colaborou como freelancer com diversos veículos brasileiros. É autora do livro Moçambique, o Brasil é aqui, uma investigação sobre os negócios brasileiros na África, finalista do Prêmio Jabuti 2016.

Gerente-administrativa:

Fernanda França -

Gerente de Negócios:

Katie Wellham - Katie estudou português e literatura na universidade na Grã-Bretanha. Ela se juntou à equipe da BBC Brasil em 2007 como assistente de administração, antes de ir trabalhar com a equipe da África da BBC Media Action - a organização de desenvolvimento internacional da BBC. Em 2012, voltou para o Serviço Mundial da BBC, desta vez para o Business Development, como gerente de negócios para o Brasil. Baseada em São Paulo, ela trabalha desenvolvendo e administrando parcerias da BBC Brasil para rádio, TV e online.

Endereços

Londres

BBC Brasil

New Broadcasting House, 5th Floor, zone D

BBC New Broadcasting House, Portland Place, London W1 1AA

São Paulo

BBC do Brasil Ltda. Rua Ferreira de Araújo, 741 1º Andar Pinheiros CEP.: 05428-002 São Paulo - SP

E-mail: e-mail geral: brasil@bbc.co.uk marketing e vendas:katie.wellham@bbc.co.uk

