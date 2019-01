Por dentro do shopping center de luxo que se tornou centro de tortura na Venezuela

Créditos

Reportagem e produção: Karenina Velandia

Direção e produção: Charlie Newland

Produção Executiva: Jenny Norton

Produção de campo: Kelvin Brown

Designers UX: Alice Grenie e Cecilia Tombesi

Consultor interativo 360º: Ben Fogarty (Holoscribe, fundador e diretor)

Agradecimento especial

A Celeste Olalquiaga pelos dados sobre o Helicóide e aos detentos, parentes, representantes legais e defensores dos direitos humanos que contribuíram com esta reportagem.

Imagens de arquivo

Celeste Olalquiaga, diretora do site proyectohelicoide.com e co-editora, junto com Lisa Blackmore, do livro Downward Spiral: El Helicoide's Descent from Mall to Prison

Arquivo Fotografía Urbana / Proyecto Helicoide.

Vídeos e fotos

Diana López, família González, Assembleia Nacional da Venezuela, David Smolansky, Getty.

Fontes

OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Human Right Watch, Anistia Internacional, Una Ventana a la Libertad, Foro Penal, Justicia y Proceso, Fundación Bengoa, Fundo Monetário Internacional, Cáritas e ONU.

Nota da redação

Alguns nomes e detalhes foram modificados para proteger a identidade dos entrevistados.

Os prisioneiros entrevistados para esta reportagem já foram libertados e muitos já não vivem mais na Venezuela.

Os espaços foram recriados a partir dos depoimentos dos entrevistados e correspondem ao período que passaram no Helicóide. Além disso, usamos fotografias recentes e material de arquivo.

O depoimento dos agentes penitenciários foi dublado pelos jornalistas da BBC News Mundo Rafael Chacón e José Miguel Pinochet.