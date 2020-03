Como a BBC está trabalhando para aumentar transparência e fortalecer a credibilidade no jornalismo online

A BBC é reconhecida, não só no Reino Unido como também mundialmente, por ser uma fonte de notícias em que você pode confiar. Seja em nosso site, nos nossos canais de TV ou transmissões de rádio, nosso compromisso é que conteúdo disponibilizado reflita um jornalismo preciso, imparcial, independente e justo.

Nossos valores editoriais determiinam que "A credibilidade que nossa audiência deposita no conteúdo que produzimos orienta tudo o que fazemos. Somos independentes, imparciais e honestos. Nosso compromisso é entregar sempre os mais elevados padrões de precisão e imparcialidade e sempre lutamos para que nossa audiência não seja vítima de desinformação ou de mentiras.

"Nosso compromisso com a imparcialidade está no coração da nossa credibilidade. Todo nosso conteúdo é produzido com total imparcialidade de modo a refletir todos os ângulos e pontos de vista das questões abordadas. Todos os fatos pertinentes são abordados sem préconcepções e tratados de maneira justa."

Nós sabemos que não é nada fácil identificar na internet qual informação jornalística é confiável e que a tarefa pode confundir bastante. Sabemos também que cada vez mais os leitores, ouvintes e telespectadores querem saber como é feito o jornalismo da BBC.

Com isso em mente, a BBC News tem empenhado cada vez mais esforços para mostrar que tipo de informação você está recebendo através de nossos sites, de onde e de quem vem essa informação que você consome, e como uma determinada matéria foi produzida, desde a pauta inicial até sua publicação. Fazendo isso, a BBC News acredita que poderá ajudá-lo a construir seu próprio julgamento sobre a credibilidade de nosso jornalismo.

Queremos também fazer com que nossas notícias possam ser identificadas por dispostitivos mecânicos como sendo fruto de um jornalismo confiável, possibilitando que sejam assim classificadas pelas ferramentas de busca em sites online e também pelos algoritmos das redes sociais que selecionam as fontes de informação em que se pode confiar.

MELHORES PRÁTICAS

Há muito tempo os Princípios Editoriais da BBC orientam a produção de todo nosso conteúdo e determinam o padrão a ser seguido por cada um de nossos jornalistas. Para facilitar o acompanhamento da aplicação prática desses princípios no trabalho de nossas redações, relacionamos nesta página todas as seções relevantes.

Estabelecimento da Missão: A missão da BBC é atuar no interesse público, servindo a todas as audiências através do fornecimento de um produto imparcial, de alta qualidade e diferenciado, que seja informativo, educativo e capaz de entreter. Para maiores detalhes veja o Estatuto da BBC (BBC Charter).

Propriedade, Estrutura, Financiamento e Verbas: Operamos com total independência de qualquer interesse externo e de eventos que possam ferir e por em risco nossa integridade editorial. Nossa audiência pode ter a certeza que nossas decisões não sofrem influência de interesses externos nem pressões de origem política ou de qualquer interesse pessoal. Saiba mais sobre como a receita da BBC é gerada, tanto no Reino Unido como internacionalmente, visitando o BBC Charter on the independence of the BBC.

Data da Fundação: A BBC foi fundada em 18 de outubro de 1922. Clique no link a seguir para conhecer a história da BBC history of the BBC.

Política Ética da BBC: Os Princípios Editoriais da BBC BBC's Editorial Guidelines estabelecem os valores e práticas editoriais que devem sempre nortear e estar presentes na produção de todo nosso conteúdo.

Outros links:

Política de Diversidade: Conheça os termos de comprometimento da BBC News com diversidade lendo o BBC Charter.

Relatório de Diversidade do Pessoal: Acesse o BBC's Equality Information Report, para saber o que a BBC News está fazendo para aumentar a diversidade em seus quadros.

Correções: A BBC se compromete a manter precisão integral na informação divulgada. Clique aqui para saber mais committed to achieving due accuracy. A política da BBC relativa à correções pode ser acessada nas seções do Editorial Guidelines mencionadas a seguir.

O conteúdo que fornecemos deve ser necessariamente obtido de fontes limpas e confiáveis, baseado em evidências claras e firmes, que tenham sido testadas cuidadosamente e apresentadas numa linguagem clara e precisa (well sourced, based on sound evidence, thoroughly tested and presented in clear, precise language). Devemos ser honestos e transparentes em relação ao que desconhcemos e evitarmos especulações infundadas. Alegações, fatos materiais e outros tipos de conteúdo que por ventura não possam ser corroborados devem necessariamente ser atribuídos.

Estamos totalmente abertos a admitir nossos erros (open in acknowledging mistakes) sempre que forem cometidos e incentivar o estabelecimento de uma cultura que estimule o aprendizado a partir dos erros cometidos.

Caso uma matéria tenha sido editada após sua publicação com objetivo de corrigir um erro material que tenha sido feito, deve ser adicionada uma nota ao final do texto indicando ao leitor que foi feita uma correção no texto original, na qual deve constar a data da alteração feita. Caso a matéria contenha um pequeno erro que não altere substancialmente seu sentido editorial (como por exemplo um erro de grafia), a correção será feita sem a inserção da nota adicional.

Ao menos que o material tenha sido publicado para que fique disponível apenas por um tempo limitado, assumimos que o conteúdo publicado online ficará disponível permanentemente e poderá ser acessado como material de de arquivo (presumption that material published online will become part of a permanently accessible archive) e que normalmente não será removido. Exceções são feitas a circunstâncias excepcionais, como por exemplo, motivos legais, riscos de segurança pessoal ou que tenha ocorrido uma grave violação dos padrões editoriais que não possa ser retificada a não ser pela remoção do material.

Outros links:

Padrões de Verificação/Checagem de Fatos: A política da BBC em relação à precisão e verificação de fatos pode ser encontrada nos Princípios Editoriais (Editorial Guidelines on Accuracy).

Fontes não reveladas: A política geral da BBC em relação ao uso de fontes anônimas pode ser encontrada em nossos Princípios Editoriais (Editorial Guidelines).

Outros links:

Solicitação de esclarecimento: Os procedimentos adotados pela BBC em relação a reclamações podem ser encontrados em BBC Complaints Framework.

Solicitação de esclarecimento: Os procedimentos adotados pela BBC em relação a reclamações podem ser encontrados em BBC News Board.

JORNALISMO ESPECIALIZADO

A matérias originais da BBC News BBC trazem a assinatura do rep+orter responsável, como são normalmente feitas com as matérias escritas por jornalistas especializados em determina área.

Não são assinadas as matérias de cunho mais genérico que normalmente agregam informações obtidas de diferentes fontes, incluindo agências de notícias, equipe de reportagem da BBC, conteúdo já publilcado pela própria BBC ou que tenha sido geradas em colaboração por repórteres de diferentes áreas.

TIPO DE PRODUTO

A BBC News faz uma distinção clara entre uma reportagem factual e uma opinião. Nós utilizamos seis tipos de rótulos que podem ser facilmente identificados por ferramentas e máquinas eletrônicas:

News - Jornalismo baseado em fatos identificados e checados diretamente pelo repórter, ou que tenham sido informados e descritos por fontes consideradas capazes e confiáveis

- Jornalismo baseado em fatos identificados e checados diretamente pelo repórter, ou que tenham sido informados e descritos por fontes consideradas capazes e confiáveis Analysis - Conteúdo gerado originalmente com base no conhecimento especializado do autor do texto, seja um jornalista da BBC ou um especialista externo, de modo a ajudar a compreensão de uma tendência ou assunto complexo.

- Conteúdo gerado originalmente com base no conhecimento especializado do autor do texto, seja um jornalista da BBC ou um especialista externo, de modo a ajudar a compreensão de uma tendência ou assunto complexo. Ask the Audience - Conteúdo criado originalmente para instigar uma resposta de nossa audiênia

- Conteúdo criado originalmente para instigar uma resposta de nossa audiênia Explainer - Conteúdo que visa a fornecer uma explicação factual clara das causas ou do context de uma uma determinada notícia

- Conteúdo que visa a fornecer uma explicação factual clara das causas ou do context de uma uma determinada notícia Opinion - A BBC News é imparcial e seu conteúdo não é de nenhum modo opinativo, mas em alguns casos publicamos pontos de vista pessoais de especialistas externos, defendendo ideias e apresentando conclusões baseadas na interpretação dos fatos e dos dados feita pelo próprio autor

- A BBC News é imparcial e seu conteúdo não é de nenhum modo opinativo, mas em alguns casos publicamos pontos de vista pessoais de especialistas externos, defendendo ideias e apresentando conclusões baseadas na interpretação dos fatos e dos dados feita pelo próprio autor Review - Tipo de conteúdo baseado na avaliação crítica de um evento, de uma obra de arte, etc, que carrega opiniões de fonte primária

MENÇÕES E REFERÊNCIAS

O conteúdo que produzimos, sendo ele apropriado ao tema e à natureza jornalística, deve ser necessariamente obtido de fontes limpas e confiáveis, baseado em evidências claras e firmes, que tenham sido testadas cuidadosamente e apresentadas numa linguagem clara e precisa. Nossa meta é sermos honestos e transparentes em relação ao que desconhecemos e evitarmos especulações sem fundamento.

Nos casos em que a BBC News dependa de uma única fonte de informação para um detalhe fundamental da sua cobertura jornalística, vamos nos empenhar para que, sempre que for possível, essa fonte seja revelada. Normalmente, fornecemos links para relatórios oficiais, conjuntos de dados estatísticos e para outras fonts de informação, de modo que você possa construir seu próprio julgamento sobre a informação subjacente que estamos reportando.

Sempre que for adequado, fornecemos links para sites de terceiros que contenham informação adicional, para material original usado como fonte ou para algum comentário que também tenha sido usado de algum modo na matéria.

METODOLOGIA

Para a produção de material jornalístico de mais profundidade como complicados projetos de jornalismo investigativo ou jornalismo de dados, vamos ajudá-lo a entender o processo de nosso trabalho, mostrando os dados que basearam nossa investigação e revelando as rotas que decidimos seguir, as decisões tomadas e os problemas encontrados, assim como a metodologia adotada - por exemplo, revelamos o projeto inicial; o tamanho da amostragem utilizada; a representatividade; as margens de erro consideradas, a forma com que os dados foram coletados; a relevância geográfica e o período de tempo em que foi feito.