'Que História!': BBC News Brasil lança seu primeiro podcast em 10 de janeiro

A BBC News Brasil lança, no dia 10 de janeiro, seu primeiro podcast, Que História!, dedicado a histórias reais incríveis e surpreendentes — dessas que não poderiam ser imaginadas nem pelas mentes mais criativas.

A ideia é contar essas histórias, ocorridas ao redor do mundo, usando o melhor que a vasta experiência em rádio da BBC tem a oferecer.

A primeira temporada de Que História! terá dez episódios, que serão disponibilizados semanalmente nas principais plataformas de podcast, como Apple e Spotify.

O primeiro episódio, que irá ao ar no dia 10 de janeiro, relata um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos: o "caso D.B. Cooper", do sequestrador que pulou do avião com o resgate e nunca foi encontrado.

Podcasts são arquivos de áudio que podem ser encontrados na internet e baixados em computadores ou dispositivos móveis como celulares, para serem ouvidos on demand, ou seja, no momento e lugar que o ouvinte desejar: quando estiver cozinhando, andando na rua ou no transporte público, na academia, na praia ou lavando roupa.

Nas plataformas de podcast é possível fazer assinatura de podcasts, o que permite que cada novo episódio seja baixado automaticamente assim que estiver disponível.

Produzidos e apresentados por Thomas Pappon, os episódios também poderão ser ouvidos em streaming na página da BBC News Brasil.

