Uma criança de dois anos foi resgatada por bombeiros após cair em um poço na cidade de Baotou, na China.

Segundo o pai do menino, ele brincava quando caiu no buraco, que não tinha tampa.

As equipes de resgate chegaram ao local e encontram o menino no fundo do poço, de 6 metros de profundidade.

Um dos bombeiros entrou no poço, com uso de equipamentos, e resgatou a criança.

O menino foi levado para o hospital.