Relacionamento com Diana foi desafio para rainha Elizabeth 2ª

Há 1 hora

Casar-se com um membro da família real é uma decisão difícil para qualquer cidadão comum - mesmo para alguém acostumada com os meandros da corte como era Diana.

Inexperiente e emotiva

A resposta pouco entusiasmada do príncipe Charles a uma repórter sobre seus sentimentos no momento do noivado - "o que quer que seja o amor" - parecia dar o tom para o futuro do relacionamento.