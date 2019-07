Conheça os aeroportos mais pontuais do mundo – entre eles, um brasileiro

Direito de imagem Getty Images Image caption Estudo classificou desempenho de aeroportos de acordo com seu tamanho

Um relatório sobre a pontualidade de aeroportos e companhias aéreas pode surpreender brasileiros que tiveram de esperar horas por causa de atrasos ou cancelamentos de voos durante o fim do ano.

No documento mais recente produzido pela OAG, empresa que analisa viagens aéreas, o aeroporto internacional de Guarulhos ficou em segundo lugar no ranking dos mais pontuais terminais de grande porte no mundo.

O desempenho de pontualidade (OTP, na sigla em inglês) de Guarulhos em 2016 foi de 85,28%, atrás apenas do aeroporto de Haneda, em Tóquio, onde o rigor foi de 87,49%.

A OAG avalia que a diminuição em 10% do número de voos que passaram por Guarulhos no último ano pode ter contribuído para a posição favorável no ranking, mas reitera que o segundo lugar "continua sendo um feito significativo".

O estudo classificou o desempenho dos terminais de acordo com seu tamanho - de porte pequeno, médio, grande e muito grande.

Entre os de pequeno porte, o aeroporto mais pontual é o de Newcastle, no Reino Unido, com 90,94% dos voos mantendo sua pontualidade.

Direito de imagem Getty Images Image caption Cancelamentos de voos estão relacionados a falhas de empresas e condições climáticas

O Reino Unido lidera entre os aeroportos de médio porte mais pontuais, com o de Birmingham em primeiro lugar, registrando uma taxa de precisão de 91,28%.

Empresas mais rigorosas

O relatório "Pontuality League 2016" também elenca as companhias aéreas mais pontuais do mundo.

A definição de pontualidade da empresa é quando um voo não atrasa ou quando o atraso é inferior a 15 minutos do tempo previsto de chegada ou saída. O relatório é baseado em 54 milhões de dados de viagens referentes a 2016.

A americana Hawaiian Airlines ficou em primeiro lugar, com um índice de 89,87% em seus voos, desempenho superior ao de 2015, quando ficou em nono. Em segundo lugar, está a Copa Airlines, do Panamá, com 88,75%, mantendo o mesmo posto do ranking anterior.

O quadro abaixo mostra as dez melhores colocadas em 2016 - nenhuma delas é brasileira.

Posição Companhia Pontualidade 1 Hawaiian Airlines (EUA) 89,87% 2 Copa Airlines (Panamá) 88,75% 3 KLM (Holanda) 87,89% 4 Qantas Airways (Austrália) 87,56% 5 Japan Airlines (Japão) 86,74% 6 Flybe (Reino Unido) 86,62% 7 Alaska Airlines (EUA) 86,05% 8 Iberia (Espanha) 85,67% 9 Monarch Airlines (Reino Unido) 85,67% 10 Singapore Airlines (Cingapura) 85,19%

A companhia do Brasil melhor colocada foi a Gol, em 13º lugar, com 84,63%, o que representa uma queda em relação a 2015, quando o relatório trouxe a empresa em 3º lugar, com 86,45% de pontualidade.

A OAG não avaliou o desempenho da Latam, pois a empresa, resultante da fusão entre a Lan e a Tam, só passou a operar como uma única companhia em abrilr de 2016, o que impossibilitou o cálculo, segundo o relatório.