Fabricante faz recall de botas que deixam pegadas com suásticas

Direito de imagem Imgur Image caption Calçado que deixa marcas associadas ao símbolo nazista viralizou depois que usuário postou foto nas redes sociais

Uma empresa na Califórnia (EUA) fez um recall de uma linha de botas depois que um cliente descobriu que elas deixavam pegadas em forma de suásticas, símbolo apropriado pelos nazistas.

As botas viralizaram depois que um usuário postou uma foto nas redes sociais.

A Conal International Trading Co, responsável pelo calçado, pediu desculpas pelo ocorrido e anunciou ter descontinuado o produto.

A empresa afirmou que "não agiu de propósito" e que se tratava de "um erro óbvio" dos fabricantes na China.

"Não vamos vender nenhuma de nossas botas com esse tipo de sola a ninguém", informou a companhia por meio de um comunicado.

"Nunca criaríamos um design para promover ódio. Não promovemos ódio em nossa empresa", acrescentou a nota.

O post, publicado na rede social Reddit, foi visto mais de 2 milhões de vezes e gerou polêmica.

"Havia um ângulo que eu não vi quando encomendei minhas novas botas de trabalho", escreveu o usuário.

"As solas não parecem muito suásticas, mas as pegadas deixadas por elas não deixam dúvida", acrescentou ele.

"Quem tiver feito essas solas devia saber disso", concluiu.

A Amazon, por meio da qual as botas foram vendidas antes de serem descontinuadas, foi inundada de comentários jocosos sobre o nazismo.

Um dos usuários escreveu: "Boas botas para marchar na Polônia (em alusão à invasão do país pela Alemanha nazista na 2ª Guerra Mundial), mas não tão boas para outros lugares".

Direito de imagem Amazon Image caption Botas foram removidas da Amazon na última quinta-feira

O produto foi removido da loja virtual na última quinta-feira.

As botas também chamaram atenção do site neonazista Daily Stormer, para o qual as botas eram um item "obrigatório", informou o jornal americano Washington Post.

A revista semanal alemã Stern também destacou que o nome do calçado, Polar Fox, é também um nome de uma operação militar na 2ª Guerra Mundial.

Polarfuchs, ou Polar Fox ("Raposa Polar", em português), foi uma operação na qual soldados alemães e finlandeses capturaram a cidade de Salla, no norte da Finlândia, da então União Soviética.