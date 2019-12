Equipes de resgate enfrentam nevasca para chegar a hotel soterrado na Itália; assista

A avalanche que atingiu nessa quinta-feira um hotel na cidade de Abruzzo, na Itália, criou enormes desafios para as equipes de resgate.

Embora a tragédia tenha ocorrido no início da madrugada, os bombeiros conseguiram chegar ao local apenas horas depois.

Eles enfrentaram uma nevasca e estradas fechadas por neve e árvores caídas.

De acordo com as primeiras informações, havia cerca de 30 pessoas no hotel Rigopiano, entre elas crianças.

Um porta-voz das equipes de resgate disse que "muitas pessoas tinham morrido" - as imagens divulgadas mostraram de pelo menos uma pessoa sendo retirada com vida.

Parte do teto do hotel de quatro estrelas, localizado próximo ao monte Gran Sasso, desabou.

A região central da Itália, muito procurada por praticantes de esportes de inverno nessa época do ano, foi atingida por quatro terremotos na última quarta-feira.

As autoridades suspeitam que os tremores ou seus secundários possam ter desencadeado a avalanche.