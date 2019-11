Vídeo mostra momentos de pânico durante ataque em Londres

Imagens mostram os momentos de pânico durante o ataque em Londres.

Nelas, a polícia tenta afastar as pessoas que estavam nos arredores.

Um veículo atropelou pelo menos 12 pessoas, entre elas três policiais que voltavam de uma cerimônia.

O carro bateu contra a grade das cercanias do Parlamento. A partir daí, um homem armado com uma faca saiu do veículo e tentou entrar correndo no Parlamento. Ele esfaqueou um policial e depois foi atingido a tiros pela polícia.

A polícia descreveu o incidente como "atentado terrorista".

Um porta-voz da Scotland Yard disse que entre os mortos estavam uma mulher, o policial esfaqueado, que fazia a segurança do Parlamento, e o principal suspeito de ter realizado o ataque.

Pelo menos 20 feridos estão sendo tratados em hospitais, vários deles em estado grave.