Sugestão do Editor

'Mataram minha mãe e me separaram de meu pai': o drama das crianças imigrantes nos EUA

Brayan viajou com seu pai de Honduras para pedir asilo na fronteira com os Estados Unidos. Depois do assassinato da sua mãe, corria risco de vida no seu país. Mas seus planos foram interrompidos quando o menino de 11 anos foi separado do pai, deportado semanas depois.