Premiê galã do Canadá 'ataca' mais uma vez e leva filho para passar o dia no trabalho

Direito de imagem Justin Trudeau Image caption Hadrien sentou-se até na cadeira do pai para brincar com um smartfone

Um caso raro de político cujas viralizações são, em sua maioria esmagadora, positivas, Justin Trudeau consegui causar mais furor nas mídias sociais no fim de semana.

O premiê canadense publicou em sua conta no Facebook fotos feitas durante a semana passada, quando levou para o trabalho o filho Hadrien, de 3 anos. Trudeau tem mais de 4,6 milhões de seguidores em sua conta pública na rede social.

As imagens mostram o menino acompanhando o pai em eventos como um encontro com eleitores do partido do governo, o Liberal, uma sabatina no parlamento e uma reunião com reitores de universidades.

Trudeau, de 45 anos, e cujo ar e físico de ator de cinema fazem com que o público feminino forme a maioria de sua legião de admiradores, encontrou tempo ainda para brincar de esconde-esconde com Hayden.

Direito de imagem Justin Trudeau Image caption Hadrien Trudeau brincou de se esconder com o pai no escritório

A criança até posou ao lado do pai em um encontro com a imprensa.

O premiê tem outros dois filhos - o menino Xavier, de nove anos, e a menina Ella-Grace (oito). Segundo assessores, a "aventura" de Hadrien com o pai não foi motivada por algum problema com creches ou afins.

Direito de imagem Justin Trudeau Image caption Uma entrevista coletiva de pai e filho

Mas a visita de Hadrien ocorreu apenas duas semanas depois do 27 de abril, a data em que canadenses são estimulados a levar os filhos para o trabalho.

Trata-se também de uma tradição familiar. Trudeau é filho do ex-premiê Pierre Trudeau e alguns internautas que comentaram as fotos mencionaram as imagens de quando o então pequeno Justin era fotografado junto ao pai no trabalho.

Direito de imagem Justin Trudeau Image caption O menino acena para participantes de uma reunião do Partido Liberal

Mas Trudeau também faz sucesso por causa de iniciativas que vão na contramão da polarização política, como o apoio a refugiados sírios, a participação na parada gay mais famosa do Canadá e por ter se declarado abertamente feminista.