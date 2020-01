O ambicioso projeto para construir o túnel mais longo da América Latina

Direito de imagem Ebitan Image caption Túnel de Água Negra é um dos maiores projetos de integração binacional da América do Sul

Dez consórcios com 29 empresas europeias e chinesas disputam a construção do Túnel de Água Negra, o mais longo da América Latina.

A licitação deve acontecer em outubro próximo, segundo as autoridades argentinas. No primeiro trimestre de 2018, será conhecido o construtor deste que é um dos maiores projetos de integração binacional da América do Sul.

O túnel unirá o porto chileno de Coquimbo e a província argentina de San Juan, cruzando a Cordilheira dos Andes.

Além disso, deve se transformar em um corredor bioceânico central, já que também permitirá a conexão com Porto Alegre, uma das zonas mais industrializadas do Brasil.

Resistente a nevascas

O Túnel de Água Negra custará um total de US$ 1,5 bilhão (R$ 4,86 bilhões) aos governos argentino e chileno, além de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Autoridades do Chile têm estimado que a obra, incluindo estudos de engenharia, desapropriações e construção, pode estar concluída em um prazo de oito a dez anos. Para o BID, levará oito anos e meio.

Entre as principais vantagens do túnel internacional está o fato de que ele será construído numa altura inferior à da atual passagem fronteiriça da zona conhecida como Paso de Agua Negra.

Direito de imagem Joe Merlo Image caption Paso de Agua Negra é uma das 13 passagens rodoviárias entre o Chile e a Argentina

Isso garantirá seu funcionamento o ano inteiro, apesar das intensas nevascas do inverno, que muitas vezes impedem a passagem de veículos.

Exemplo do que isso significa é o fato de que, neste momento, o Paso de Agua Negra está fechado até novembro por causa das tempestades de neve nos Andes.

O BID já aprovou um primeiro empréstimo de US$ 40 milhões (R$ 129,7 milhões) para a estrutura e desenho final do projeto.

"Argentina e Chile compartilham uma das fronteiras binacionais mais longas do mundo, que têm um importante obstáculo físico - a Cordilheira dos Andes", explica a Entidade Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) em seu site.

"É impensável o crescimento do desenvolvimento regional e uma integração física satisfatória desta parte do Cone Sul latino-americano com tão escassas vias de comunicação de boa qualidade", afirma ainda a instituição.

Como será

O novo projeto é parte de um corredor bioceânico que unirá o oceano Pacífico ao Atlântico desde o porto chileno de Coquimbo até Porto Alegre, no Brasil.

A obra de Água Negra prevê a construção de dois túneis paralelos, com duas pistas cada, ao longo de 14 quilômetros.

Os túneis terão um moderno sistema de ventilação, passagens de emergência para pedestres e para carros, medidas antissísmicas e cabines para as equipes de socorro nas suas saídas.

O setor argentino corresponderá a 72% de sua extensão e o chileno, 28%. Quando estiver pronto, terá um fluxo diário estimado de 2,2 mil veículos, 70% deles de carga.

Com características únicas - é a sétima em todo o mundo a unir dois países - a obra já é considerada a mais importante da América Latina depois da ampliação do Canal do Panamá, concluída em junho do ano passado.

Passagem estratégica

Image caption O Paso de Agua Negra é muito vulnerável às nevascas dos Andes e fica fechado ao tráfego de junho a novembro

O Paso de Agua Negra é uma das 13 passagens rodoviárias entre Chile e Argentina e fica 4.765 metros acima do nível do mar.

"Ele fica localizado estrategicamente na faixa central dos dois países e foi considerado um investimento de grande prioridade, porque atrai trânsito próprio que não compete com o trânsito eventual de passagens contíguas", diz a Ebitan.

O novo túnel será o segundo que cruzará a cordilheira. O primeiro é do túnel o Cristo Redentor, localizado na zona central dos dois países, ligando os Andes a Mendoza, na Argentina.

Segundo a Ebitan, o novo projeto não compete com o anterior, mas o complementa.

Aconcágua, projeto 'inviável'

O Túnel de Água Negra não é o primeiro projeto desta envergadura.

Image caption Corredor bioceânico, que inclui o túnel, deve chegar a Porto Alegre

No fim da década passada, começou a ser desenhado o projeto do Corredor Bioceânico Aconcágua, que previa um túnel de extensão nunca vista: 52 quilômetros.

Mas ao chegar ao poder, em 2015, o presidente argentino Mauricio Macri anunciou que daria prioridade ao Túnel de Água Negra.

Em fevereiro passado, o embaixador da Argentina no Chile, José Octavio Bordón, confirmou que o Corredor Bioceânico Aconcágua era inviável.

"Em dez anos, não avançou-se um só passo, por isso decidiu-se deixá-lo de lado", disse o diplomata à rádio argentina MDZ.