Os testes militares dos aliados americanos e sul-coreanos em resposta ao lançamento de míssil pela Coreia do Norte

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul conduziram um exercício militar conjunto um dia depois de a Coreia do Norte lançar com sucesso um míssil balístico intercontinental.

O projétil poderia atingir o Alasca.

Segundo a TV estatal norte-coreana, o míssil atingiu uma altitude de 2.802 km e percorreu 933 km em 39 minutos, antes de cair no mar.

O presidente sul-coreano disse que os exercícios conjuntos demonstram a postura defensiva dos países "com ações".

O governo americano afirmou que a Coreia do Norte representa uma "nova escalada de ameaça" para os Estados Unidos.