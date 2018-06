Harry diz que Diana e Meghan seriam melhores amigas e que astros estavam alinhados quando conheceu noiva

Direito de imagem Reuters Image caption O príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle posam oficialmente pela primeira vez como noivos, no Palácio de Kensington

O príncipe Harry, 33, disse que ele e a atriz americana Meghan Markle, 36, se apaixonaram tão rapidamente que isso foi uma prova de que os astros estavam alinhados.

Ele também contou que o pedido de casamento foi feito na noite de um domingo, quando os dois preparavam um frango assado para o jantar. Harry se ajoelhou para pedir a mão da namorada.

As revelações do noivado foram feitas à BBC, na primeira entrevista dada pelo casal, na noite desta segunda-feira, no Reino Unido.

"Foi uma surpresa maravilhosa. Foi tão doce, natural e muito romântica", falou Meghan. Segundo Harry, a atriz nem o deixou terminar de fazer o pedido. "Ela disse 'Posso dizer sim?'." Na sequência, ela já estava com o anel de noivado no dedo. O casamento real está previsto para a primavera de 2018 no hemisfério Norte (entre março e junho).

Os dois contaram ter se conhecido num encontro às cegas promovido por uma amiga, quando ainda sabiam muito pouco um sobre o outro. Harry disse que nunca tinha nem visto a série Suits, da Netflix, que tem Meghan no elenco.

Um mês após se conhecerem, os dois foram acampar em Botsuana, na África.

Image caption Harry e Meghan em entrevista à BBC após anunciarem o noivado; ele contou que fez o pedido de casamento quando eles preparavam um frango assado para jantar

Diamante de Diana

Mais cedo, antes de a entrevista ir ao ar, Harry e Meghan fizeram sua primeira aparição pública como noivos no Palácio de Kensington, em Londres, onde posaram para fotos. Na ocasião, Harry disse que estava nas nuvens com o noivado e que sabia que Meghan seria a mulher com quem se casaria desde o primeiro momento em que se conheceram.

O príncipe afirmou que se a mãe, Diana, tivesse conhecido a noiva, as duas seriam melhores amigas e se dariam muito bem.

Harry revelou ter desenhado o anel de noivado de Meghan. A joia tem dois diamantes que pertenceram a Diana. "Para ter certeza que ela estará conosco nessa louca jornada juntos", disse ele. Uma terceira pedra foi trazida de Botsuana.

Segundo o jornal Daily Mail, a loja de diamantes Diamond Store estimou em £199.475 (cerca de R$ 855 mil) o valor da aliança.

Direito de imagem AFP Image caption O anel de noivado de Meghan foi desenhado por Harry, usando um diamante que era da princesa Diana e um que ele comprou na África, onde o casal passou férias

Encontro com a rainha

Meghan contou que esteve com a rainha Elizabeth algumas vezes e que foi incrível conhecê-la "pelas lentes dele (Harry), não apenas pela devoção e respeito que ele tem a ela como monarca, mas pelo amor que ele tem por ela como avó".

Harry brincou que os cachorros da avó, que sempre latiram para ele ao longo de sua vida, se encantaram imediatamente por Meghan. Segundo a atriz, os cães ficaram deitados em seu pé enquanto ela tomava chá com a monarca.

Futura casa

O Palácio de Kensington, em Londres, onde o casal posou para fotos, será a residência oficial dos dois após o casamento. Eles morarão inicialmente em Nottingham Cottage, onde atualmente Harry vive.

O príncipe William e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, também têm um apartamento no local.

Antes da sessão de fotos no palácio, os noivos haviam aparecido juntos em público apenas uma vez, em um torneio esportivo em setembro.

Direito de imagem PA Image caption O casal irá morar em Nottingham Cottage, dentro do Palácio de Kensington, onde Harry já vive

Meghan Markle

Meghan, que é formada em comunicação pela universidade americana de Northwestern, em Illinois, está no elenco da série americana Suits, agora produzida e exibida pela Netflix, que mostra a rotina em um importante escritório de advocacia em Nova York.

Ela também manteve por três anos um blog de estilo de vida chamado The Tig, dedicado a assuntos femininos, e se engajou em campanhas por igualdade de gênero. Em uma postagem, escreveu: "Nunca quis ser uma mulher que almoça; sempre quis ser uma mulher que trabalha".

A atriz vive em Toronto, no Canadá, mas nasceu e cresceu em Los Angeles, em um bairro conhecido como "a Beverly Hills negra".

Filha do diretor de fotografia Thomas Markle e da assistente social e instrutora de ioga Doria Ragland, que tem origem afro-americana, a atriz já relatou ter sofrido com o racismo diversas vezes.

Quando o namoro com Harry foi anunciado, ela foi alvo de ataques racistas na internet. Na ocasião, um porta-voz da família real emitiu um comunicado dizendo que Harry estava preocupado com a segurança dela, no qual ele ainda criticava a imprensa pela "onda de abuso e assédio".

Em um artigo para a revista Elle americana, Meghan disse que se orgulha de suas origens.