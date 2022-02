A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Bombeiro agarra criança jogada de edifício incendiado em resgate dramático

16 janeiro 2018

O Corpo de Bombeiros do condado de DeKalb, no Estado americano da Geórgia, divulgou imagens dramáticas do resgate de uma criança em um edifício residencial em chamas.