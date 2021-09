A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A ex-espiã de 93 anos que ainda guarda segredos de guerra

8 março 2018

Aos 19 anos, ela assinou um termo de confidencialidade com o governo britânico e passou a trabalhar na Executiva de Operações Especiais (SOE, sigla em inglês para Special Operations Executive), um setor ultrassecreto de investigações e espionagens que funcionou durante a Segunda Guerra.

Ela era uma das 30 mulheres com a função de enviar mensagens cifradas para espiões alocados na França, então parcialmente ocupada pelos nazistas.

“Meu trabalho não era perigoso, mas eu precisava ser bem cuidadosa. Bastava um erro para que a vida de alguém ficasse em perigo”, lembra Thompson, hoje com 93 anos.

“Se você um dia disser algo sobre o que viu ou fez, isso seria traição. E você teria que pagar por isso... Provavelmente com a sua vida.”

Colegas mulheres do setor foram enviadas para fora do Reino Unido - algumas das quais, lembra a ex-espiã, “sofreram terrivelmente”.

Tal compromisso das mulheres, no entanto, encontrava barreiras. Thompson lembra que as autoridades pediam que as pessoas se colocassem na linha de frente, em territórios inimigos como a Alemanha, e muitas mulheres se disponibilizavam para isso. Mas a resposta que elas esperavam nunca chegava.