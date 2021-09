A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A surpreendente amizade entre duas ex-crianças-soldados que lutaram em lados opostos em conflito

26 abril 2018

Em 1999, um violento conflito entre cristãos e muçulmanos eclodiu em Ambon, ilha do arquipélago das Molucas, na Indonésia.

Foi o caso do cristão Ronald Regang, de 28 anos, e do muçulmano Iskandar Slameth, de 31 anos, que estiveram de lados opostos do conflito.