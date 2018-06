A aldeia fantasma que está sendo dominada pela natureza

A aldeia de Houtouwan já foi uma próspera comunidade pesqueira, estabelecida nos anos 1950 na ilha de Shengshan, no leste da China.

Mas, à medida que a pesca - e a própria China - foram se desenvolvendo, o porto de Houtouwan acabou ficando pequeno demais para as embarcações gigantescas que começaram a circular pela região. A atividade pesqueira acabou sendo distribuída para portos próximos maiores.

E, assim, Houtouwan foi praticamente abandonada nos anos 1990.

Direito de imagem AFP Image caption De porto pesqueiro a vilarejo abandonado, Houtouwan está sendo retomada pela vegetação

O fotojornalista Johannes Eisele, da agência AFP, visitou o local e descobriu que a hoje aldeia fantasma está sendo reocupada pela natureza: dezenas de casas e edificações já estão completamente cobertas pela vegetação, como mostram as fotos tiradas por ele.

O aspecto pitoresco está agora sendo explorado por agências de turismo, e multidões de visitantes têm ido de Shanghai (a 140 km de distância) a Houtouwan para ver de perto suas ruínas verdes.

Direito de imagem AFP Image caption Local já chegou a abrigar cerca de 3 mil pescadores

Direito de imagem AFP Image caption Alguns edifícios já foram quase totalmente cobertos pelas plantas

A aldeia chegou a abrigar uma comunidade com cerca de 3 mil pescadores, morando em mais de 500 casas.

Eles se mudaram para as cidades vizinhas à medida que a pesca minguou por ali.

Direito de imagem AFP Image caption Isolamento após fim da pesca expulsou moradores

Direito de imagem AFP Image caption Agências de turismo têm organizado excursões para visita às ruínas

A ilha é de difícil acesso porque, durante parte do ano, as águas do mar sobem e impedem que pequenos barcos se aproximem da costa. Com isso, a única conexão com o restante de Shengshan era uma trilha montanhosa.

Isso dificultou também o abastecimento de serviços e comida à comunidade.

Direito de imagem AFP Image caption Autoridades decidiram cobrar uma taxa para o acesso à localidade

A maioria dos moradores de Houtouwan foi embora até meados dos anos 1990. Hoje, há pouquíssimas pessoas morando ali.

Direito de imagem AFP Image caption Paredes e telhados vão sendo tomados pela vegetação

Segundo a AFP, Houtouwan virou um popular destino turístico nos últimos anos - e não era raro se deparar com pessoas tirando selfies diante das casas abandonadas da aldeia.

Mas, no ano passado, autoridades chinesas começaram a cobrar uma entrada de 50 yuan (cerca de R$ 30) pela entrada e limitou o acesso dos turistas a apenas algumas partes da cidade.

Direito de imagem AFP Image caption Casas foram deixadas pelas famílias nos anos 1990

Direito de imagem AFP Image caption Porto perdeu relevância quando ficou pequeno demais para embarcações mais modernas