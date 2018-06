De volta da lua de mel, príncipe Harry e Meghan Markle participam de desfile do aniversário da rainha Elizabeth 2ª

Direito de imagem Getty Images Image caption Harry e Meghan voltaram da lua de mel e participaram da marcha militar em homenagem à rainha

De volta da lua de mel após três semanas do casamento, o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, se juntaram à rainha Elizabeth 2ª neste sábado, 9, em Londres, para a parada militar "Trooping the Colour", em comemoração dos 92 anos da monarca, completados em abril.

O desfile acontece todo ano no segundo sábado do mês de junho. A rainha desfilou sozinha em uma carruagem aberta.

Harry e Meghan, que agora são duque e duquesa de Sussex, também participaram da procissão de carruagens.

O príncipe Philip, marido da rainha, não compareceuao evento. Ele faz 97 anos neste domingo, 10.

O duque e a duquesa de Sussex se juntaram ao príncipe Charles e sua mulher, Camille, e ao irmão de Harry, William, com a mulher, Kate Middleton, e os filhos George e Charlotte.

Uma multidão acompanhou o desfile do lado de fora do Palácio de Buckingham. Mais de 1.000 soldados participaram da marcha.

Após o desfile, a família real se reuniu na varanda do Palácio de Buckingham para assistir a um espetáculo de aviões da Força Aérea britânica.

O destino da lua de mel de Meghan e Harry ainda não foi revelado. No fim do mês, a duquesa de Sussex deverá pela primeira vez participar sozinha de um evento ao lado da rainha.

Direito de imagem Reuters Image caption A família real reunida no Palácio de Buckingham para ver o espetáculo com aviões da Força Aérea britânica

Parada tradicional

A parada militar Trooping the Colour tem celebrado o aniversário do soberano britânico há mais de 250 anos. O evento é uma espécie de vitrine das Forças Armadas, que também é comandada pela rainha, com apresentações de novos exercícios militares e tropas.

Desde 1955, a rainha participa do desfile - apenas uma vez ela ficou de fora, em 1955, quando o evento foi cancelado por causa de uma greve.