Trump e Kim iniciam encontro histórico com aperto de mãos e declarações amigáveis

Direito de imagem Getty Images Image caption Em estação de trem, sul-coreanos assistem a encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump; reunião histórica acontece em Cingapura

Donald Trump e Kim Jong-un se tornaram, nesta terça-feira (no horário local de Cingapura), os primeiros mandatários dos Estados Unidos e da Coreia do Norte a se encontrarem.

Em um hotel de luxo na ilha de Sentosa, em Cingapura, eles apertaram as mãos em frente a bandeiras dos EUA e da Coreia do Norte - após meses de idas e vindas em suas relações diplomáticas.

Após falarem rapidamente à imprensa, Trump e Kim seguiram para conversas privadas ao lado de tradutores. Depois, tiveram o reforço de seus assessores. Trump, por exemplo, sentou à mesa acompanhado de seu secretário de Estado, Mike Pompeo, e do chefe de gabinete, John Kelly.

Analistas estão divididos sobre as consequências reais da reunião: alguns veem nela uma propaganda desempenhada pelos líderes, enquanto outros enxergam um caminho para a paz.

Início do encontro em Cingapura

Aos jornalistas, no início do encontro, Trump afirmou prever uma "ótima relação" com Kim.

"Me sinto muito bem. Teremos uma formidável discussão e seremos tremendamente bem-sucedidos" disse o americano.

Direito de imagem Reuters Image caption Kim e Trump caminham em corredor de hotel de luxo em Cingapura; analistas estão divididos sobre consequências reais do encontro

Já segundo relatou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o líder norte-coreano comemorou: "Superamos todos os obstáculos para chegar até aqui".

Segundo Rupert Wingfield-Hayes, correspondente da BBC, as cenas vistas em Cingapura são "fundamentalmente diferentes do que havíamos visto antes".

"Os dois líderes estão se reunindo antes que muitos dos detalhes tenham sido trabalhados pelos especialistas. Então, esse é na verdade o início de um processo", aponta Wingfield-Hayes.

O presidente dos EUA já afirmou que seu objetivo com o encontro era a desnuclearização unilateral e imediata da Coreia do Norte, mas em uma entrevista mais recente ao canal Fox News, o americano admitiu que "uma fase transitória poderá ser um pouco necessária".

Já o propósito de Kim Jong-un, segundo analistas, passa por reforçar o reconhecimento internacional da Coreia do Norte como uma potência nuclear, pela abertura para o mundo exterior e para consequentes melhoras na economia do país - marcado por um regime autoritário com censura extrema e campos de trabalho forçado.

Relações com a Coreia do Sul

Direito de imagem Getty Images Image caption Líderes da Coreia do Norte e dos EUA falaram a jornalistas e seguiram para uma conversa privada

O encontro também está sendo acompanhado de perto pela Coreia do Sul, cujo conflito com a Coreia do Norte entre 1950 e 1953 foi encerrado com um trégua, mas não um tratado de paz. Uma foto divulgada por veículos de imprensa mostra o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, assistindo ao encontro através da televisão.

Moon afirmou que passou uma "noite sem dormir" na véspera do encontro entre Trump e Kim e disse esperar que a reunião possa "inaugurar uma nova era de completa desnuclearização, paz e novas relações entre a Coreia do Sul, Coreia do Norte e os Estados Unidos".

O histórico encontro entre Trump e Kim foi precedido por outro marco, em abril, quando Kim Jong-un e Moon-Jae-in se encontraram na fronteira entre os dois países. Na ocasião, eles se comprometeram a buscar a "completa desnuclearização" da península.

A reunião em Sentosa surpreende também diante da tendência de hostilidade observada entre os EUA e a Coreia do Norte até o início de 2018. Em setembro de 2017, Trump afirmou que iria "destruir totalmente" a Coreia do Norte e que Kim - o "pequeno homem-foguete", segundo o americano - estava numa "missão suicida". No mesmo mês, Kim chamou Trump de "dotard", que significa algo como "idoso com deficiências físicas e mentais".