Clarinetista processa namorada que se passou por ele para recusar bolsa de estudos

Direito de imagem Eric Abramovitz Image caption Eric Abramovitz entrou na Justiça contra ex-namorada, depois de descobrir alegando que ela entrou em sua conta de e-mail e respondeu mensagem negando uma bolsa de estudos valiosa

Um jovem clarinetista canadense ganhou o direito de receber 350 mil dólares canadenses (quase R$ 1 milhão) em um processo contra sua ex-namorada, a quem acusou de sabotar sua carreira ao se passar por ele.

Eric Abramovitz argumentou que Jennifer Lee, sua namorada em 2014, enviou um e-mail em nome dele recusando uma bolsa de estudos de US$ 50 mil ao ano (R$ 185 mil, na cotação atual) no Conservatório Colburn, em Los Angeles.

Aparentemente, a motivação dela seria impedir que ele a deixasse. Abramovitz acabou descobrindo tudo anos depois e entrou na Justiça contra ela.

O juiz decidiu em favor do músico alegando que as ações de Lee foram "uma interferência desprezível na carreira de Abramovitz".

Abramovitz - estudante do clarinete desde os sete anos de idade - sonhava em obter uma vaga no Conservatório Colburn porque isso lhe permitiria estudar com um dos maiores clarinetistas do mundo, Yehuda Gilad.

Em 2014, Abramovitz foi a Los Angeles para uma audição presencial com Gilad. Pouco tempo depois, Gilad lhe enviou um e-mail dizendo que Abramovitz (então com 20 anos) havia sido aprovado na bolsa. Mas o canadense conta que nunca leu essa mensagem.

Acredita-se que o e-mail tenha sido interceptado por Lee, que vivia com Abramovitz em Montreal, onde ambos eram estudantes de música.

E-mail falso

Lee tinha acesso ao notebook de Abramovitz, que deixava sua conta de email desbloqueada.

Acredita-se que a então namorada tenha respondido ao email de Gilad em nome de Abramovitz, dizendo apenas que ele não poderia aceitar a bolsa porque "estaria em outro lugar". Essa mensagem foi deletada.

Direito de imagem Getty Images Image caption Abramovitz diz que interferência da ex-namorada o impediu de estudar com um dos maiores clarinetistas do mundo

Depois, Lee teria criado uma falsa conta de email em nome de Gilad, giladyehuda09@gmail.com, de onde enviou um e-mail a Abramovitz dizendo que ele não fora aprovado no curso.

"Eu fiquei atordoado quando li esse e-mail e tive de lê-lo diversas vezes", disse Abramovitz, hoje com 24 anos, ao BuzzFeed News. "Tive dificuldade em lidar com o fato de que não havia conseguido a bolsa. Foram dias de escuridão, tristeza e raiva."

Ele permaneceu em Montreal para concluir seus estudos em música, e o relacionamento com Lee acabou pouco tempo depois, sem ele suspeitar do ocorrido.

Como descobriu

Alguns anos mais tarde, porém, ele voltou a se encontrar com Gilad, em um teste na Universidade do Sul da Califórnia, segundo o jornal Montréal Gazette.

Gilad perguntou a Abramovitz por que ele voltava a procurá-lo, tendo rejeitado sua oferta de bolsa.

Abramovitz não entendeu, e em seguida foi abordado por um estudante de Gilad, perguntando a mesma coisa: por que ele recusara uma bolsa de estudos tão valiosa?

Abramovitz decidiu então verificar seus e-mails antigos. E decidiu perguntar a Gilad se ele reconhecia as mensagens da conta giladyehuda09@gmail.com. Gilad confirmou que não possuía essa conta.

Foi quando o jovem começou a suspeitar da interferência de sua ex-namorada. Acabou descobrindo isso quando conseguiu acessar a falsa conta de e-mail de Gilad com uma das senhas favoritas de Lee.

'Inimaginável'

Abramovitz processou Lee na província natal dela, Ontário, por perda de reputação e de oportunidade educacional e por retardar sua entrada na carreira musical.

Gilad testemunhou em favor dele, dizendo-se "frustrado que um músico altamente talentoso como Eric (Abramovitz) tenha sido vítima de um ato tão inimaginável e imoral que atrasou seu progresso como um músico em ascensão e o início de uma carreira promissora".

A Corte de Ontario deu ganho de causa a Abramovitz, decidindo que ele deve receber de Lee os 300 mil dólares canadenses que pediu, além de mais 50 mil dólares por conta da "repulsa da Justiça pelos atos dela" e por "perdas pessoais de Abramovitz, que perdeu um sonho por culpa de uma pessoa em quem ele confiava".

Lee não compareceu à Corte nem ofereceu defesa. Ela negou pedidos de entrevista.

Abramovitz foi recentemente aceito na Orquestra Sinfônica de Toronto.