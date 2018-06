O que é o ‘upskirting’ e por que esta agressão virou polêmica no Parlamento britânico

Direito de imagem PA Image caption Sir Christopher gritou "objeção!", impedindo o projeto de ser aprovado pela Câmara dos Comuns

Até parlamentares do Partido Conservador criticaram o colega de partido Christopher Chope nesta sexta-feira, depois de ele barrar a aprovação de um projeto que tornaria crime a prática do upskirting na Inglaterra e no País de Gales (na Escócia, a prática já é crime).

O governo tinha apoiado a proposta, que pretendia punir com dois anos de prisão quem fizesse fotos por debaixo da saia ou vestido de uma mulher sem o consentimento dela.

Graças à objeção de Christopher Chope, porém, o projeto foi barrado. O parlamentar cumpre hoje a função que os britânicos chamam de backbench - ou seja, não é nem ministro do governo atual e nem um dos líderes da oposição, e por isso senta-se nas fileiras de trás do plenário.

No fim da tarde, a primeira-ministra britânica Theresa May se disse "decepcionada" com a decisão de Christopher Chope.

Direito de imagem Getty Images Image caption Theresa May criticou o deputado de seu partido - o governo era a favor do projeto

Outro deputado do Partido Conservador, Nick Boles, disse que Christopher caminhava "com os punhos no chão" - em inglês, uma forma de chamar alguém de bruto, primitivo ou estúpido.

O secretário de Justiça, David Gauke, disse no Twitter que estava "decepcionado" com a falta de progresso da medida, que agora precisará ser modificada.

No sistema parlamentarista britânico, basta que um único representante se oponha a uma medida para que ela tenha sua tramitação interrompida. A expectativa geral era de que o projeto fosse aprovado nesta sexta-feira. O grito de "objeção" de Christopher foi seguido por várias respostas de "Vergonha! vergonha!".

O que é upskirting?

O upskirting geralmente ocorre em locais públicos com grandes concentrações de pessoas - trens, metrôs e shows, por exemplo. Consiste em violar a intimidade de uma mulher com fotos ou vídeos não autorizados de suas partes íntimas, feitos por debaixo da saia ou outra peça de roupa. Para piorar, as imagens às vezes são compartilhadas em sites de conteúdo pornográfico.

Chope disse à mulher que iniciou a campanha contra o upskirting, Gina Martin, que se oporia à medida por ela "não ter sido debatida (o suficiente)", segundo ela.

No fim da tarde desta sexta-feira, ele disse que gostaria de ver o projeto aprovado "com o apoio do governo" - e não como projeto individual de um parlamentar, como era a proposta atual.

Gina iniciou a campanha pela aprovação da lei depois de ser vítima de upskirting num festival de música de Londres, em julho passado.

À BBC, Gina também contou que Chope teria dito "não ter certeza" sobre o que era upskirting. "Eu disse a ele: 'bom, isso eu posso te explicar'", afirmou.

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Gina Martin (foto) começou a campanha depois de ser atacada - os dois agressores não foram processados

A secretária de Desenvolvimento Internacional, Penny Mordaunt, disse que muita gente ficou decepcionada com o resultado, mas que o trabalho das pessoas que promoveram a campanha e dos parlamentares que apoiaram a lei "não será em vão".

O secretário de Cultura, Matt Hancock, disse que indivíduos "podem atrasar, mas não impedir" que o projeto se torne lei.

Mas outros parlamentares do Partido Conservador foram ainda mais duros em suas críticas.

George Freeman, um deputado conservador que integrou a equipe da primeira-ministra Theresa May, disse que o movimento de Chope foi "uma afronta à democracia parlamentar".

Respondendo a um tuíte, Freeman disse que Christopher Chope bloqueia "todos" os projetos apresentados por membros individuais do Parlamento, "baseado numa estranha petição de princípios". "Inclusive os (projetos) que são realmente bons".

O projeto foi apresentado no Parlamento por Wera Hobhouse, uma deputada conservadora que é presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Comuns. Ela criticou o colega e o chamou de "desatualizado" por ter "sabotado" o projeto.

Hobhouse pediu que o projeto volte a ser analisado na Câmara no dia 6 de julho.

A ministra da Justiça, Lucy Frazer, disse que o governo de Theresa May está "comprometido em ter certeza de que o upskirting se torne crime, e espera que isto se torne realidade".

Campanha

O projeto de lei que foi barrado nesta sexta surgiu a partir de uma agressão sofrida pela britânica Gina Martin, de 26 anos.

No dia 8 de julho de 2017, ela estava no meio da plateia de um show no Hyde Park, em Londres, com a irmã, quando foi abordada por dois homens.

"Um deles ficava me fazendo perguntas, me olhava de cima a baixo e fazia piadas sobre mim com seu amigo. Daí ele encostou em mim e acho que foi aí que aconteceu", relembra.

"Ele colocou seu celular entre as minhas pernas, virou a câmera por baixo da minha saia e tirou fotos das minhas partes íntimas, em plena luz do dia", disse ela à BBC na época.

Direito de imagem @BEANIEGIGI Image caption Gina estava com a irmã em um festival de música quando foi fotografada sem o seu consentimento por dois homens

Depois do incidente, Martin iniciou uma campanha para tornar a prática crime. A petição conseguiu 58 mil assinaturas e o apoio do Partido Trabalhista, hoje na oposição. Mais tarde, a proposta foi encampada também pelo governo atual, da primeira-ministra conservadora Theresa May.

Porque Christopher Chope barrou o projeto?

De acordo com Mark D'Arcy, o correspondente da BBC no Parlamento britânico, Sir Christopher é um dos principais membros de um grupo de parlamentares conservadores do chamado backbench.

"A prioridade deste grupo é garantir que projetos que eles veem como 'bem intencionados' mas mal-redigidos não sejam aprovados de forma leviana, em sessões esvaziadas às sextas-feiras. Afinal de contas, o projeto prevê a criação de um novo crime, que poderá levar pessoas para a cadeia", explica.

"Independente do quão nobre seja a causa, Christopher Chope insiste que haja uma análise extensa. E ele passou todas as sextas-feiras nos últimos 20 anos fazendo exatamente isso - vetar projetos."

Na última sexta-feira, minutos antes de vetar o projeto sobre upskirting, ele também barrou uma proposta cujo objetivo era vetar abusos em instituições de saúde mental.

A lei contra o upskirting não está morta - haverá outras oportunidades para que seja aprovada -, mas, segundo D'Arcy, só terá sucesso se Christopher e seus colegas forem persuadidos a não bloqueá-la novamente.

"A alternativa para a aprovação do projeto é que o governo dê mais tempo para o assunto ser debatido ou, o que é mais provável, lance um projeto próprio sobre o assunto."