Tumulto gerado por bomba de gás lacrimogêneo deixa 17 mortos em festa na Venezuela

Parentes das vítimas esperam notícias sobre o acidente na sede da Polícia Científica em Caracas

A explosão de uma bomba de gás lacrimogêneo em uma festa de estudantes na Venezuela provocou um tumultou que causou 17 mortes na madrugada deste sábado.

Ao menos oito mortos eram menores de idade. O incidente ocorreu no clube El Paraíso, na periferia de Caracas. A casa estava cheia de alunos, que celebravam o fim do ano escolar.

O ministro do Interior da Venezuela, Néstor Reverol, disse que uma briga fez com que alguém soltasse uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do estabelecimento.

Cerca de 500 pessoas tentaram fugir, provocando um tumulto.

Casa estava cheia de alunos, que celebravam o fim do ano escolar.

O ministério informou pelo Twitter que sete pessoas foram detidas. O incidente deixou ainda cinco feridos.

Um dos detidos é a pessoa responsável pelo clube e que, segundo o ministro, não cumpriu a norma que exige revistas para impedir a entrada de armas e munições em casas desse tipo.

Outros dois são menores de idade. Um deles é apontado como a pessoa que lançou a bomba.