Gravação mostra sofrimento das crianças separadas da família na fronteira dos EUA

Um áudio divulgado nesta terça-feira mostra o choro e as súplicas de crianças separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México.

A gravação foi publicado pelo site ProPublica - que se descreve como independente e produz jornalismo investigativo de interesse público – e teria sido feita na semana passada em um prédio da patrulha de fronteira dos Estados Unidos.

As crianças estão sendo separadas dos pais como resultado da política "tolerância zero" iniciada em maio pelo procurador-geral americano, Jeff Sessions, e alvo de duras críticas.

Essa política prevê que adultos que tentam atravessar a fronteira - muitos deles planejando pedir asilo nos EUA - fiquem sob custódia e enfrentem processos criminais por entrada ilegal no país.

No papel, a medida não determina a separação das famílias, mas quando adultos são detidos, seus filhos são afastados deles.

Quase 2 mil crianças já teriam sido separadas de seus pais, de acordo com balanço divulgado na última sexta-feira.

Elas ficam abrigadas em centros de detenção, mantidas longe dos pais.

No áudio que veio a público nesta terça, um agente de fronteira faz piada diante da lamentação generalizada das crianças. Ele diz, em espanhol: "Bom, nós temos uma orquestra aqui. Faltava o maestro."

Um homem também é ouvido perguntado de onde elas são.

As que respondem são da Guatemala e de El Salvador.

“Não chore”, diz um dos adultos. E uma criança suplica: “Eu quero ficar com a minha tia”.

“Você vai chegar lá. Ela vai explicar a você e vai te ajudar”, tenta tranquilizar o adulto indicando uma agente consular. Uma criança então pode ser ouvida chamando o “pai”, aos prantos.

Uma agente consular diz, na gravação, que vai levar uma das crianças para falar com uma pessoa do consulado. E uma voz de criança dizendo “papai”, também chorando, é ouvida.

Uma menina salvadorenha de seis anos de idade protagoniza boa parte da gravação e insiste para falar com a tia. Ela diz: “Minha mãe disse para eu ir com a minha tia, que ela vem me buscar o mais rápido possível, para que eu vá com ela”.

A tia também emigrou, junto com uma filha pequena, para os Estados Unidos. E diz agora ter medo de correr riscos se ajudar a sobrinha.

Em entrevista coletiva, a Secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, foi questionada se havia visto fotos das crianças em jaulas – semelhantes às que estão sendo usadas para detenção dos adultos – e se havia ouvido o áudio em que estão chorando.

“Eu não vi o que foi divulgado hoje, mas estive nos centros de detenção e, reforçando, eu faria referência às nossas normas e à assistência fornecida não só pelo Departamento de Segurança Nacional, mas pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos quando chegam até ele”, disse a secretária.

A jornalista que fez a pergunta replica: “Mas é essa a imagem do país que você quer lá fora? De crianças em jaulas?”.

E Nielsen mais uma vez responde: “A imagem que eu quero deste país é a de um sistema de imigração que proteja nossas fronteiras e defenda nossos ideais humanitários. O Congresso precisa consertar isso”.