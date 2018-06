Por que casaco usado por Melania Trump em visita a crianças imigrantes causou tanta polêmica

Direito de imagem Getty Images Image caption Melania Trump usou jaqueta da fast-shop Zara

"Eu realmente não me importo, você se importa?"

A frase estava estampada nas costas do casaco usado por Melania Trump nesta quinta, quando a primeira-dama americana embarcava para visitar os abrigos no Texas onde estão as crianças imigrantes que foram separadas de seus pais enquanto tentavam cruzar a fronteira dos Estados Unidos.

A atitude da mulher de Donald Trump ganhou uma repercussão negativa ao redor do mundo e levantou a questão se a escolha da peça, um casaco da marca espanhola Zara, que custa US$ 39, foi proposital.

O escritório da ONG Anistia Internacional nos EUA tuitou que estava "chocado com a gritante falta de empatia" da primeira-dama.

Pule Twitter post de @amnestyusa We are shook by the blatant lack of empathy in Melania Trump’s jacket she wore to visit children in detention in Texas. pic.twitter.com/PtWOJSMk8z — Amnesty International (@amnestyusa) 21 de junho de 2018

Nos últimos dias, o governo Trump foi duramente criticado por uma nova política de imigração, apelidada "tolerância zero", que considera crime a tentativa de atravessar a fronteira sem documentos que permitam o ingresso nos EUA.

A regra previa que eles perdessem a custódia de seus filhos e, como resultado, mais de 2,3 mil crianças foram separadas de suas famílias – existem 49 crianças brasileiras nesta situação – entre 5 de maio e 9 de junho.

Após o elevado número de críticas, Trump assinou uma ordem executiva, uma espécie de decreto presidencial, para evitar que as crianças sejam separadas de seus pais.

Um ex-funcionário de um desses centros para crianças migrantes na fronteira entre o México e os EUA, Antar Davidson, filho de brasileiros, disse à BBC News que esteve com três irmãos brasileiros, de 8, 10 e 16 anos, que foram separados dos pais.

Ele foi chamado para ajudar a conversar com as crianças em português e ajudá-las a entender que teriam que ficar em alas diferentes, por causa da idade e do gênero. Davidson contou que, como elas não se soltavam, recebeu a seguinte ordem: "Diga a eles que não podem se abraçar!".

"Como ser humano, não posso fazer isso", respondeu ele, nascido na Califórnia, que trabalhava desde fevereiro no abrigo em Southwest Key em Tucson, no Arizona, e após o ocorrido pediu demissão.

Direito de imagem Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA Image caption Os imigrantes são mantidos numa espécie de jaula nos centros de detenção montados no Texas; jornalistas disseram ter visto crianças em condições semelhantes

Mensagem oculta?

A porta-voz da primeira-dama, Stephanie Grisham, assegurou que "não havia mensagem oculta" na escolha da roupa de Melania.

"Não há mensagem oculta. Depois da importante visita ao Texas, eu espero que a imprensa não vá priorizar o vestuário dela", afirmou Grisham, que, em uma rede social, utilizou a hashtag #SheCares ("ela se importa", em inglês).

Já Trump usou mais uma vez o Twitter para atacar aqueles que criticam sua administração.

Ele disse que a mensagem estampada pela mulher tinha como destinatária a mídia, que propagaria notícias falsas. "Melania aprendeu como são desonestos, e ela realmente não se importa", tuitou o mandatário.

Na semana passada, a primeira-dama afirmou em um comunicado que detestava ver crianças separadas de suas famílias e que os EUA precisavam ser um país que segue as leis, mas que também governasse com o coração.

Direito de imagem AFP Image caption A primeira-dama usou jaqueta com frase polêmica

Os imigrantes chamam informalmente de "canil" o local onde as crianças e adolescentes são mantidos detidos no Texas.

Congressistas democratas que visitaram os centros classificaram esses lugares como "verdadeiras prisões".

A ex-primeira-dama Laura Bush, mulher do republicano George W. Bush, disse que a estrutura montada é parecida ao dos campos de detenção usados para prender nipo-americanos nos EUA durante a Segunda Guerra Mundial.

"Numa das gaiolas havia 20 crianças. Havia também garrafas de água, sacos de batatas fritas e folhas grandes destinadas a servir de cobertores", informou a agência AP.

Pule Twitter post de @realDonaldTrump “I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2018

Reações ao casaco

Nas redes sociais, não só a Anistia Internacional, mas também personalidades criticaram a escolha da primeira-dama.

A atriz Patricia Arquette, ganhadora do Oscar em 2015 pela mãe que interpreta em Boyhood, tuitou: "Melania Trump ganhou o prêmio de pior look do século". Sua colega Julia Louis-Dreyfus, protagonista da série Veep, foi ainda adiante: "Nunca tem fim com esses imbecis".

Pule Twitter post de @PattyArquette Melania Trump just won worst dressed for the century. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 21 de junho de 2018

O consultor de moda Bob Phibbs, da agência Retail Doctor, disse ao jornal The New York Times que a escolha do casaco por Melania não foi um acidente.

"Ela é uma ex-modelo. Toda peça de roupa tem um propósito e uma declaração. Ela é totalmente ligada na imagem, assim como Trump. Ela sabe o poder (disso)", opinou.

Entre os argumentos de quem aponta que a escolha do casaco foi proposital está o fato de ser uma peça barata, de uma marca mais popular – a fast-shop Zara. Melania geralmente só usa roupas de grifes de luxo caríssimas.

Mas esta não foi a primeira vez que a primeira-dama foi criticada pela escolha de uma roupa.

Quando acompanhou o marido na visita que ele fez ao Texas por causa as graves inundações causadas pelo furacão Harvey, ela usou um sapato de salto agulha, considerado inapropriado para a ocasião.

A visita

A primeira-dama visitou cerca de 55 crianças que estão alojadas em um centro de detenção em McAllen, Texas.

O diretor do local, Rogelio de la Cerda, disse a Melania que a maioria das crianças ali veio da Guatemala, e que chegaram ao centro "muito angustiadas".

Durante a visita, a primeira-dama tentou conversar com as crianças, perguntou a elas há quanto tempo estavam no local e com que frequência conversavam com os pais.

"Seja gentil com os outros, ok?", ela disse para alguns dos pequenos, além de desejar boa sorte.