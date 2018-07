Meninos são encontrados com vida após 9 dias presos em caverna na Tailândia

Direito de imagem Facebook/Ekatol Image caption Grupo entrou em uma enorme rede de cavernas há uma semana

Todos os 12 garotos e seu técnico de futebol que estavam perdidos havia nove dias em uma caverna na Tailândia foram encontrados com vida nesta segunda-feira, segundo o governo local.

Segundo as autoridades tailandesas, os meninos foram encontrados por forças especiais da Marinha local, e já estão em segurança.

Os 12 garotos de um time de futebol e seu técnico de 25 anos chegaram no início da tarde do último dia 24 à entrada da caverna Tham Luan Nang, na Tailândia. Eles prenderam suas bicicletas ao gradil, pegaram suas mochilas e entraram no local para aparentemente explorar as profundezas de uma montanha no norte do país - e não foram mais vistos desde então.

O lugar na Província de Chiang Rai é a quarta caverna mais longa da Tailândia e bastante popular por turistas e com quem vive ali por suas impressionantes formações rochosas de pedra calcária.

Primeiro, elas se abrem e formam um ambiente amplo e de teto alto, parecido com o de um grande anfiteatro, e depois dão em passagens estreitas que levam a uma rede de cavernas menores nas quais os locais dizem não ser seguro se aventurar, especialmente durante a temporada de chuvas, que normalmente começa em julho.

Algumas horas depois do grupo entrar, um guarda notou que as bicicletas ainda estavam por ali, mesmo depois do horário de fechamento do parque onde fica Tham Luan Nang.

Deu-se então o início de uma angustiante busca pelos meninos, que têm idades entre 11 e 16 anos, e seu treinador. A grande mobilização de esforços comoveu o mundo em torno de uma corrente de apoio e esperança de que o grupo fosse encontrado.

