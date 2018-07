O momento em que mergulhadores encontram meninos presos em caverna na Tailândia

Dois mergulhadores ingleses filmaram o momento em que 12 meninos e seu treinador de futebol foram encontrados com vida em uma caverna na Tailândia.

O grupo foi avistado depois de mais de uma semana de buscas que mobilizaram equipes especializadas de diferentes países.

Nas imagens, os garotos aparecem falando “obrigado” em inglês.

Um deles pergunta se eles vão “para o lado de fora” do complexo de cavernas, chamado de Tham Luan Nang e que costuma ficar inundado durante o período de chuvas, de setembro a outubro.

“Não, hoje não. Tem que mergulhar (para sair da caverna)”, diz um dos mergulhadores, que fica visivelmente feliz em saber que o grupo de 13 pessoas estava todo junto naquele local.

Um dos meninos pergunta que dia é, e um dos ingleses responde “segunda-feira”. Conta ainda que eles estão na caverna há muitos dias.

“Vocês são muito fortes. Muito fortes”, diz o mergulhador.

Os garotos têm idade entre 11 e 16 anos. Eles foram com o treinador passear no complexo no dia 24 de junho e, com a chuva, ficaram presos numa das cavernas.

O resgate, contudo, não vai ser fácil.

Os meninos terão que aprender técnicas básicas de mergulho ou esperar até a cheia retroceder, o que pode demorar meses.

Para sair nadando, vão precisar passar por perigosos corredores subterrâneos, cheios de águas lamacentas, com visibilidade zero.

Autoridades locais tentam bombear a água para fora das cavernas para permitir a passagem do grupo. No entanto, essas tentativas não foi bem-sucedidas até o momento.

Trabalharam nas buscas mergulhadores da Marinha da Tailândia, três especialistas britânicos em mergulho em cavernas e militares americanos.

Clique aqui para ler a reportagem completa.